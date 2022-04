x x

SARONNO – Un nuovo omaggio alla poesia nella città degli amaretti: ad essere onorata, questa volta, è la poetessa e scrittrice Virgina Woolf nel giardino del Cps di Saronno, in occasione della settimana dedicata alla salute della donna. Il titolo della lettura poetica, prevista per il prossimo 21 aprile dalle 9.45 alle 11, è “una stanza tutta per sé”, dove la lettura di poesia e musica trovano connubio.

Per partecipare, non è necessaria la prenotazione.



Presenti all’evento anche operatori, disponibili a dare informazioni sugli eventi offerti dal cps, che si propone come uno spazio libero da giudizi e pregiudizi. L’evento si svolge in collaborazione con Asst Valle Olona e Hopen Week.

