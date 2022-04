x x

GERENZANO – Pronostici confermati per la giornata di campionato di domenica scorsa 10 aprile giocata a Gerenzano dalle due squadre saronnesi Saronno Castor e Saronno Pollux, che hanno affrontato White Wallers Empoli e Forlì No-Stop.

I Pollux riescono a portare a casa entrambe le partite, esprimendo un bel gioco con Empoli e stringendo i denti con un buon Forlì, in due partite giocate spesso punto a punto. Adesso si sono assestati al quarto posto, da difendere in ottica playoff nelle prossime gare.

Per i Castor invece gira tutto secondo le aspettative: gestiscono entrambi gli incontri con capacità, affinando il gioco in vista dell’Ewc di Varsavia che si disputerà il 30 aprile – 1 maggio. La prima squadra saronnese consolida così il terzo posto in classifica, sempre valevole per l’accesso ai playoff che stabiliranno il vincitore della corrente edizione del campionato di serie A.

Di seguito i risultati:

Saronno Castor 69 – 28 Forlì No-Stop

Saronno Castor 62 – 34 White Wallers Empoli

Saronno Pollux 56 – 48 Forlì No-Stop

Saronno Pollux 63 – 56 White Wallers Empoli

E la classifica aggiornata:

Ferrara Bulls 20

Rovello Sgavisc 18

Saronno Castor 16

Saronno Pollux 12

Ferrara Peanuts 10

Osgb Caronno Spartans 8

White Wallers Empoli 2

Castellanza Shogun 0

Forlì No-Stop 0