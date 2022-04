x x

CISLAGO – In occasione della Festa patronale di Sant’Abbondanzio, domenica 24 aprile sarà possibile visitare il cortile del Castello Castelbarco, eccezionalmente aperto, nei seguenti orari:- dalle 10 alle 12 e dalle 14.30 alle 18.

Come prenotare

L’accesso al castello sarà gratuito, con ingresso regolamentato e ordinato di piccoli gruppi (massimo 15/20 persone), per una visita guidata della durata massima di circa mezz’ora. L’ evento, con ingresso da via Cavour, si svolgerà nel rispetto delle normative anti-covid vigenti. In vista di possibili tempi di attesa o possibili assembramenti, è richiesto l’utilizzo della mascherina. Non sono necessarie prenotazioni. Si ricorda che all’interno del castello sarà d’obbligo mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti dell’ambiente e di tutte le persone presenti nell’edificio. Sarà vietato: superare le barriere di protezione; introdurre animali; fumare e consumare cibi e bevande; urlare o parlare ad alta voce arrecando disturbo agli altri visitatori. In caso di maltempo il programma potrà subire variazioni.

