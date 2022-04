Investita mamma con passeggino, finisce al pronto soccorso in codice giallo

BUSTO ARSIZIO – La bimnba è illesa ma la mamma, una 27enne, è stata portata all’ospedale in codice giallo. E’ il bilanciod dell’incidente avvenuto stamattina a Busto Arsizio in corso Europa.

L’allarme è scattato intorno alle 8.45 in corso Europa. Sul posto sono state inviate due ambulanze e l’automedica in codice rosso, quello di massima urgenza, oltre alle pattuglie della polizia locale. La giovane mamma, 27 anni, ha ricevuto la prima assistenza da alcuni passanti, che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari l’hanno medicata sul posto prima di trasportarla al pronto soccorso di Legnano in codice giallo: ha riportato ferite ma non è valutata in pericolo di vita. Illesa la bimba nel passeggino, nonostante il grande spavento.

“Siamo intervenuti sollevando l’auto, per cercare di liberare la donna investita – ha raccontato una testimone a L’informazione – Era cosciente e preoccupata per la sua bambina. Per fortuna era nel passeggino e non la portava in braccio”.

Sul luogo dell’incidente è arrivato anche il marito della donna, comprensibilmente molto preoccupato. Tra i soccorsi anche i vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate.

