SARONNO – Alla fine non c’è stato niente da fare: la pioggia del pomeriggio di oggi ha indotto gli arbitri a disporre il rinvio delle partite previste in zona per il campionato di softball serie A1. Nel girone A l’Inox Team Saronno avrebbe dovuto giocare dalle 17 contro la Sestese di Sesto fiorentino; ed alla stessa ora per il girone B la Rheavendors Caronno avrebbe dovuto disputare il proprio incontro a Bariola contro l’Old Parma. Ma in entrambi i casi, i direttori arbitrali hanno deciso per il rinvio delle gare di questa 4′ giornata, 7′ ed 8′ turno. Si recupererà giovedì 2 giugno.

Classifica girone A

MKF Bollate (5 vittorie – 1 sconfitta, .883); Inox Team Saronno, Head Reborn Sestese (2-2, .500); Mia Office Blue Girls Pianoro (2-4, .333); Bertazzoni Collecchio (1-3, .250)

Classifica girone B

Rheavendors Caronno, Poderi dal Nespoli Forlì (5 vittorie – 1 sconfitta, .833); Metalco Thunders Castelfranco (3-3, .500); Bussolengo 2.0, Banco di Sardegna Nuoro (2-4, .333); Taurus Donati Gomme Old Parma (1-5, .167)

