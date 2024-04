Softball

CARONNO PERTUSELLA – Oggi (e domani) il sesto turno di serie A1 di softball. Per quanto riguarda le gare odierne

Mkf Bollate e Inox Team Saronno, uscite vincitrici dalle trasferte contro Bertazzoni Collecchio e Thunders, allungano in classifica sulle inseguitrici, approfittando del pareggio nella serie tra Rheavendors Caronno e Italposa Forlì. Tre one-hitter nel sabato di A1 softball, quelle di Alice Nicolini, Kandra Lamb e Kelly Barnhill.

Rheavendors Caronno – Italposa Forlì

Con una grande partenza la Rheavendors Caronno si aggiudica gara 1 della rivincita della scorsa finale Scudetto contro Forlì. La partita si sblocca subito nel primo inning con il punto segnato da Di Fonzo su errore della difesa romagnola, ma è nella seconda ripresa che la partita si stappa totalmente: con le basi cariche, conto pieno e due out, Sarah Edwards colpisce un grande slam contro Ilaria Cacciamani che porta Caronno sul 5-0. Forlì prova immediatamente a rispondere nella terza frazione, nella quale marca due punti con il singolo di Gasparotto e il successivo punto segnato da lei stessa su errore, ma il forcing viene interrotto da un errore nell’inserimento del temporary runner e per un paio di inning Bianca Messina Garibaldi riprende il controllo della propria pedana, allontanando le offensive di Forlì. Le romagnole tornano a segnare nel sesto, con il doppio di Carlotta Onofri che spinge a casa due compagne e lima a un solo punto la distanza tra le due squadre. Caronno non riesce ad allungare contro una Cacciamani che non concede nemmeno le briciole nella seconda metà di gara, ma Messina Garibaldi respinge anche l’ultima offensiva di Forlì e mette il punto esclamativo sulla vittoria per 5-4 su Forlì.

Magistrale la prestazione in gara 2 di Kelly Barnhill. La lanciatrice statunitense in forza all’Italposa Forlì effettua la miglior partenza di questo suo 2024 lanciando una one-hitter con una sola base su ball concessa e ben 16 strikeout, per permettere alla propria squadra di pareggiare i conti nella serie e non perdere ulteriore distanza in classifica. Nel box di battuta è invece grande protagonista Ilaria Cacciamani, la quale sblocca immediatamente la sfida contro la partente avversaria Iraimis Diaz con un singolo a basi cariche che porta a casa il punto di Gasparotto. Nel turno di battuta successivo, nella terza ripresa, la giocatrice marchigiana spedisce la pallina oltre le recinzioni per il fuoricampo del 2-0, punteggio che viene arrotondato ulteriormente due inning più tardi da Noemi Giacometti che segna su rimbalzante di Laghi. La più grande chance per Caronno arriva nella settima ripresa quando, complice una base su ball e un errore difensivo, riescono ad avere due corridori in posizione punto, senza però capitalizzare e il match si chiude dunque sul 3-0 in favore di Forlì.

Thunders – Inox Team Saronno

In gara 1 Saronno sceglie di lasciare la palla della partita ad Alice Ghillani per sfidare Chiara Biasi e l’avvio è un botta e risposta tra le due parti, con l’RBI double di Lozada per sbloccare il punteggio e il punto portato a casa da Biasi stessa per fornirsi run support. L’incontro cambia radicalmente tra terza e quarta ripresa, quando le lombarde segnano sei punti grazie a Rotondo (2 RBI), Marrone, Lozada e Brugnoli che, oltre al singolo da due punti spinti a casa nel terzo inning, aggiungerà un terzo RBI personale nel sesto inning con il singolo dell’ottavo punto di Saronno. Le Thunders provano a rispondere con le prime due giocatrici del proprio lineup: prima Sbrissa spinge a casa Sofia Fabbian con un doppio e poi, nell’ultima frazione, è la stessa Fabbian a fissare il punteggio sull’8-3 finale con un fuoricampo al centro.

Gara 2, come consuetudine di questo avvio di campionato, è il feudo di Kandra Lamb. La lanciatrice australiana di Saronno sfiora la terza no-hitter stagionale (sarebbe stata la prima sui 7 inning) rotta solo da un singolo di Agnese Giacometti ad un out dal termine, ma firma un’altra prestazione maiuscola da 14 strikeout e nessun punto subito, che consente all’attacco una maggior tranquillità. Positiva è anche la prestazione di Lixiana Melendez in pedana per le Thunders, tanto che fino alla quinta ripresa il punteggio era fermo sull’1-0. I primi due punti di Saronno sono aiutati da errori difensivi avversari, poi nel sesto inning Fabrizia Marrone, autrice di due three-hit game nelle due partite, spinge a casa Cianfriglia per il 3-0 e il match prende una direzione chiara. Nell’ultimo attacco Saronno aggiunge altri quattro punti, grazie alle valide di Armirotto e Bartoli, per fissare il punteggio sul 7-0.

Bertazzoni Collecchio – MKF Bollate

In gara 1 Bollate parte forte, segnando cinque punti nel secondo attacco grazie al grande slam di Mikiko Eguchi e aggiungendone uno nel terzo con RBI di Polini, poi si deve difendere dal tentativo di rientro di Collecchio che tra terzo e quarto inning segna quattro punti – nessuno dei quali guadagnato su Cecchetti e Bigatton, lanciatrici di Bollate – con i doppi di Marsteller e Colonna e il singolo di Bassi. Nelle ultime tre riprese però le emiliane non riescono ad aggiungere ulteriori punti e Bollate mette in ghiaccio la sfida marcandone altri due contro Alessia Melegari: nel sesto inning Princic porta a casa Binetti con una volata di sacrificio e nel settimo è ancora una volta Lucia Polini la protagonista, questa volta con un doppio, per mettere sul tabellone l’8-4 finale.

Meno lotta in gara 2, nella quale il lineup di Collecchio non trova contromosse ai lanci di Alice Nicolini (one-hitter con 0 BB e 7 K in 5 IP), mentre l’attacco bollatese colpisce fin da subito i lanci di Jensen Main. Già nella prima ripresa le lombarde vanno avanti con l’RBI triple di Elisa Cecchetti e il punto da lei marcato su rimbalzante di Princic. Nella terza frazione Cecchetti impreziosisce la sua partita con un fuoricampo da due punti a cui segue immediatamente dopo quello di Gabriela Slaba. Sopra 5-0, con la partita in ghiaccio, Bollate mette il punto esclamativo nel quinto attacco raddoppiando il bottino: Torre porta a casa Bigatton, autrice di un triplo per aprire la ripresa, poi Eguchi (singolo) e Princic (doppio da 2 RBI) proseguono la festa, con Cecchetti che pone l’ultimo acuto con una volata di sacrificio per il quarto punto battuto a casa della sua partita. Bollate trionfa 10-0 in cinque riprese e mantiene la vetta della classifica.

Risultati

Thunders – Inox Team Saronno 3-8; 0-7

Bertazzoni Collecchio – Mkf Bollate 4-8; 0-10 (5°)

Rheavendors Caronno – Italposa Forlì 5-4; 0-3

Programma

Domenica 28 aprile

Ore 11.00 (+30′ dopo il termine di gara 1) Mia Office Blue Girls Pianoro – Macerata

Ha riposato: Pubbliservice Old Parma.

Classifica

Mkf Bollate (11 vittorie – 1 sconfitta, .916); Inox Team Saronno (10-2, .833); Rheavendors Caronno (7-3, .700); Italposa Forlì (6-4, .600); Mia Office Blue Girls Pianoro (4-4, .500); Macerata (3-5, .375); Bertazzoni Collecchio (3-9, .250); Thunders, Pubbliservice Old Parma (1-9, .100).

(foto: la caronnese Sarah Edwards in azione contro le campionesse d’Italia del Forlì)

27042024