Rovello Porro, torna il consiglio comunale: si parla di rifiuti

ROVELLO PORRO – Appuntamento venerdì 29 aprile alle 21 in Municipio, in piazza Risorgimento, per il consiglio comunale di Rovello Porro. Otto i punti all’ordine del giorno, si parlerà tra l’altro di rifiuti urbani, con la presentazione del relativo piano finanziario per la loro gestione. Prevista inoltre l’approvazione delle tariffe della Tari, tassa rifiuti.

Il consiglio sarà anche chiamato a confermare l’alleanza con Saronno per la gestione del sistema bibliotecario associato, in chiusura sono previste comunicazioni ai consiglieri da parte del sindaco Paolo Pavan. Altri temi che saranno toccati nel corso della riunione, l’approvazione del rendiconto 2021 e come da routine l’approvazione dei verbali della seduta precedente.

(foto: il palazzo comunale di Rovello Porro)

28042022