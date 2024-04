Cronaca

LOMAZZO – Trovati in possesso di sostanze stupefacente e un taser a scarica elettrica, sono stati arrestati dai carabinieri di Lomazzo, in collaborazione con i militari dello squadrone eliportato “cacciatori di Sardegna”.

I fatti risalgono allo sorso 24 aprile e coinvolgono un 27enne e un 19enne di origine marocchina, entrambi senza fissa dimora. I carabinieri li hanno trovati in possesso di 101,3 grammi di eroina, 30,9 grammi di cocaina, oltre 1.500 euro in contanti e un taser a scarica elettrica, probabilmente utile a proteggersi da malintenzionati. Sorpresi dai militari, i due hanno tentato la fuga, ma invano. Sono stati poi accompagnati al carcere di Como in attesa di rito direttissimo.

Questa operazione è avvenuta nel contesto delle azioni di contrasto allo spaccio di stupefacenti dei carabinieri di Cantù, insieme ai carabinieri degli squadroni eliportati cacciatori, addestrati per operazioni nelle aree boschive. Negli ultimi tempi, infatti, pare essersi radicato in aree boschive del territorio un nuovo metodo da parte dei malviventi per lo spaccio: protetti dalla folta generazione e organizzati in bivacchi, accolgono i “clienti”, protetti da sentinelle dislocate lungo i percorsi.

