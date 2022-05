x x

LIMBIATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del gruppo di opposizione di Limbiate circa il progetto per porta Nord.

In questi giorni è arrivato il giornalino comunale nelle nostre case: tra le tante meraviglie illustrate abbiamo notato la descrizione (molto esigua) del progetto denominato “Porta Nord”, che interessa piazza Tobagi e che, di fatto, la cancella.

Un progetto che prevede la cessione di piazza Tobagi da parte del Comune alla Sia Costruzioni, 10.500 metri quadrati di terreno edificabile per un valore di centinaia di euro al mq dove verrà costruito, a quanto pare, un nuovo complesso dedicato a sport e salute.

La Sia Costruzioni in cambio cederà il terreno di sua proprietà, quello all’altezza di via Casati (il parcheggio sterrato), dove verrà spostato l’attuale mercato del martedì, 11.000 mq di terreno con un valore molto esiguo, oltretutto sottoposto a vari vincoli.



E’ del tutto evidente che questa è un’operazione che va tutta a favore del privato. Operazione immobiliare a parte, ci sono alcuni luoghi, alcune piazze, che nella nostra città ormai sono diventate un simbolo: tra questi c’è sicuramente piazza Tobagi, una piazza che non è perfetta e dove sappiamo non c’è un numero adeguato di parcheggi per il mercato settimanale, manifestazioni ed eventi, ma dal punto di vista del divertimento estivo è tra le migliori della zona: grande, ben visibile, ben servita, esterna al tessuto automobilistico cosa che permette di evitare la chiusura di strade durante il suo utilizzo.



Come risolvere questo problema? Semplicemente andando ad acquisire proprio quel terreno attorno al quale ruota questo progetto assurdo: così facendo non si andrebbe a stravolgere Piazza Tobagi. Come gruppi di minoranza lo avevamo proposto tramite emendamento al bilancio previsionale 2022, bocciato dalla maggioranza di centrodestra e dal sindaco.

E se proprio Limbiate dovesse avere la necessità di questo nuovo palazzo dello sport e della salute, perché non farlo in una delle tante aree dismesse, come ad esempio quello della Domus Lonati o Interfila, senza consumare ulteriore suolo?

Come forze di opposizione ci opporremo alla svendita di questo luogo simbolo e attraverso i nostri banchetti ne parleremo direttamente con i cittadini limbiatesi, per informarli su quanto potrà accadere a Piazza Tobagi e per sapere la loro opinione in merito.

La nostra Città non ha bisogno di un progetto del genere! Ancora una volta la Giunta Romeo baratta l’interesse pubblico con l’interesse privato.

