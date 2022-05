x x

CARONNO PERTUSELLA – La città di Caronno Pertusella dedica due giornate alla maternità: l’8 maggio e il 15 maggio si percorrerà un viaggio attraverso il concetto di “maternità”, dall’iconografia classica al welfare familiare:immagini, ruolo, sfide moderne.

La giornata di domenica 8 maggio inizierà alle 18.30 con l’inaugurazione della mostra a cura del centro culturale Eugenio Peri, in cui si vedranno esposte le fotografie delle icone mariane presenti sul nostro territorio nella sala Agorà del palazzo comunale. Alle 19 un rinfresco tutti insieme, prima di dedicarsi al dibattito in cui interverranno don Carlo Venturin, Gloriana Rangone del centro di Terapia dell’Adolescenza di Milano, Stefania Filetti segretario generale della Cgil di Varese; moderatori: Mara Sciorra e Virginia Prandini. L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Caronno Pertusella.

In musica, invece, l’appuntamento di domenica 15 maggio alle 20.45 nella Chiesa della Purificazione, dove si terrà un concerto mariano “Pellegrinaggio Musicale”, con brani eseguiti dalla violinista di fama internazionale Saule Kilaite. Ingresso libero e gratuito sino ad esaurimento posti a sedere.

