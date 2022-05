x x

VARESE – Oggi alle 16.30 a Varese, in via Sanvito Silvestro, per cause da accertarsi il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo contro una vetrina della concessionaria Porsche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della sedi di Varese con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con il personale sanitario.

Oltre ai pompieri sono accorse anche le forze dell’ordine per compiere i rilievi del sinistro, ancora da quantificare con precisione l’entità dei danni materiali. Di certo l’accaduto ha suscitato allarme e spavento per chi si trovava nei pressi ma nessuno dei presenti si è fatto del male.

(foto: la scena del sinistro avvenuto a Varese)

