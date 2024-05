iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Tornano a Castiglione Olona gli appuntamenti con l’”Aperitivo in terrazza” organizzati da Pro Loco Castiglione Olona in collaborazione con alcuni commercianti locali.

Affacciati dal belvedere del Castello di Monteruzzo, in via Marconi 1, dalle 18 si potrà passare una piacevole serata in compagnia degli amici, sorseggiando un buon calice e godendosi il suggestivo panorama del quattrocentesco borgo storico castiglionese, da un punto di vista davvero eccezionale.

Gli aperitivi in terrazza si svolgeranno:

sabato 25 maggio;

sabato 20 luglio;

sabato 14 settembre.

In caso di maltempo la singola serata sarà annullata.

(foto: un precedente evento al Castello Monteruzzo di Castiglione Olona, sede ideale per appuntamenti di carattere culturale e sociale, per i grandi ma anche per i più piccoli)

18052024