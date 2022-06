x x

CARONNO PERTUSELLA – E’ stato presentato ieri alla cittadinanza, nell’agorà del comune di Caronno Pertusella di piazza Aldo Moro 1, il grande mosaico in ceramica “Raku” dal titolo “La diversità”, in presenza delle autorità cittadine.



L’evento, frutto di una collaborazione tra l’associazione caronnese “Giocare con l’arte” e il comune di Caronno Pertusella, ha portato molti cittadini ad ammirare e celebrare la diversità attraverso l’arte: il pregiato mosaico esposto davanti al comune è composto da ceramica raku: una particolare tecnica di costruzione e di cottura giapponese, tradizionalmente conosciuta per la fabbricazione di ciotole in argilla per la cerimonia del tè.

Alla fine dell’evento si è tenuto un momento conviviale con rinfresco.

(in foto: momenti dell’inaugurazione e del rinfresco tenutosi ieri nel comune di Caronno)



