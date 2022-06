x x

SARONNO – Incidente motociclistico ieri in via Petrarca a Saronno: il sinistro, una caduta dalla moto da parte di una ragazza di 17 anni, si è verificato alle 18. Sul posto è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno ed è arrivata l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. La giovane è stata trasportata con l’autolettiga all’ospedale di Legnano per lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo di vita. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire i contorni dell’accaduto – che si è verificato nei pressi dell’incrocio con via Piave – e ricostruirne con precisione la dinamica.

Incidente stradale anche a Solaro, ieri alle 14.50 in via Conciliazione: nello scontro fra un’auto ed una motocicletta è rimasto ferito un uomo di 39 anni, trasportato con una ambulanza della Croce viola all’ospedale di Saronno, non è apparso in condizioni preoccupanti. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale solarese per i rilievi del sinistro.

01062022