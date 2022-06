x x

SARONNO – “L’altra sera in Consiglio Comunale abbiamo assistito all’ennesima tragicommedia alle quali questa maggioranza ci ha ormai abituato. Ad una legittima richiesta di proroga condivisa tra tutti i membri di maggioranza e opposizione della Commissione d’Inchiesta sulla Rodari, il Sindaco si oppone accusando di inadempienza il Presidente della Commissione Raffaele Fagioli e chiedendone impropriamente le dimissioni. Poco dopo però la proroga passa pressochè all’unanimità”.

Inizia così la nota di Forza Italia sulla commissione che indaga sui fondi persi per la nuova scuola Rodari.

La vicenda dei 4 milioni di contributi a fondo perduto per la nuova Rodari sfumati (e al momento non ancora recuperati) è oscura e inquietante: manifesta al tempo stesso la superficialità dell’approccio tecnico-amministrativo ai problemi (alla faccia della sbandierata “competenza” di taluni ex assessori) e l’assoluta mancanza di una visione e di una capacità programmatoria in questa maggioranza. Quindi la Commissione d’inchiesta deve avere tutto il tempo necessario per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire le responsabilità superando reticenze e ostruzionismi che paiono evidenti.

Pensavamo che i problemi della Giunta Airoldi fossero stati risolti dall’allontanamento della delegazione di Obiettivo Saronno dalla maggioranza ma evidentemente non è così: le fibrillazioni e l’immobilismo proseguono a riprova che il difetto, come si suol dire, “sta nel manico”.

Ci auguriamo che i consiglieri di maggioranza abbiano capito che l’altra sera hanno di fatto sfiduciato il loro Sindaco. Sarebbe il caso che qualcuno di loro (ne basta uno) tragga le debite conseguenze e faccia finire quanto prima questa pantomima per il bene della nostra Saronno. Le urne non sono mai una punizione ma casomai la medicina delle istituzioni malate o inefficienti.

Ricordiamocelo oggi, giorno che da 76 anni celebra proprio la democrazia ritrovata.

—

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn