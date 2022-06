x x

SARONNO – “La maggioranza non era sopresa perchè la maggioranza sapeva cosa avrebbe detto il sindaco Airoldi”. Così il primo cittadino Augusto Airoldi ha commetato a latere della conferenza stampa sul bilancio quanto accaduto ieri sera in consiglio comunale in merito alla proroga per la commissione di inchiesta per la perdita dei fondi per la nuova Rodari.

“Commento l’accaduto in due modi – ha continuato – da sindaco e se fossi membro della commissione. Da sindaco non potevo ingannare i cittadini su una commissione che indaga su rispetto dei termini e non li rispetta e che indaga su una proroga e chiede una proroga. Non potevo ingannare i saronnesi”.

E rimarca: “Quale credibilità avrà questa commissione dopo il mancato rispetto dei tempi? Qualsiasi cosa scriverà si potrà evitare di leggerla perchè ormai non è più credibile”

“Se fossi stato commissario di maggioranza avrei votato anche io per la proroga. Quello che è successo in commissione è secretato: non so cosa ci succede ma so cosa è successo durante la mia audizione. Non ne parlo perchè rispetto la secretezza ma avrei delle cose da dire. Se i commissari di maggioranza chiedono una proroga dei tempi vuol dire che la gestione è talmente catastrofica che il lavoro che fanno non li porta da nessuna pare. Fossi stato un commissario avrei votato a favore della proroga perchè sono lì per raggiungere un obiettivo.

Come sindaco, invece, ho dovuto dire ai cittadini che c’è una commissione che tradisce il motivo per cui è stato eletta. Visto che il presidente non sa portare a casa il risultato si dimetta che qualcuno prenderà il suo posto e farà meglio”

