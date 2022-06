x x

SARONNO – Sono stati premiati dal sindaco Augusto Airoldi e dall’assessore alla pubblica istruzione, Gabriele Musarò, l’altra mattina al Palazzo municipale di piazza Repubblica i vincitori della prima edizione delle Olimpiadi di matematica e italiano promosse dal Comune di Saronno.

Loro sono Leonardo Matteucci, Arianna Maria Pepe e Alessia Ferrario, studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado saronnesi, che hanno risposto e risolto i trenta quesiti del concorso conquistando i primi tre posti in classifica. Per loro, l’Amministrazione ha messo in palio buoni acquisto per i libri.

(foto di gruppo col sindaco Augusto Airoldi e l’assessore Gabriele Musarò dei premiati, Leonardo Matteucci, Arianna Maria Pepe e Alessia Ferrario)

