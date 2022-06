A Gerenzano i sacchetti rifiuti si prendono all’automatico

GERENZANO – “L’Ufficio Igiene ambientale informa che nel cortile del Municipio in via Duca degli Abruzzi, vicino all’ingresso della sede della Protezione Civile comunale, è in funzione il distributore dei sacchi dei rifiuti”, lo comunica l’Amministrazione civica.

La fornitura annuale comprende:

– 3 rotoli di sacchi grigi trasparenti ( rifiuti indifferenziati);

– 3 rotoli gialli (plastica);

– 2 rotoli di sacchetti verde chiaro (umido).

Il distributore, attivo 24h/giorno, consente il singolo ritiro di ciascuno degli 8 rotoli. Per poter prelevare i rotoli occorre portare con sé la tessera sanitaria-carta regionale dei servizi dell’intestatario della Tari, da utilizzare (appoggiandola o inserendola) come indicato sul distributore. Gli 8 rotoli della fornitura 2022 vanno ritirati entro il 31 dicembre, dopodiché non sarà più possibile effettuarne il prelievo.

Il calendario della raccolta differenziata può essere ritirato al Palazzo Municipale, al distributore automatico dei sacchi dei rifiuti ed alla farmacia comunale di via I Maggio. Per informazioni contattare l’Ufficio Igiene Ambientale al numero di telefono 0296399107, indirizzo email: [email protected]

