Ceriano Laghetto, Ciato jazz festival: domenica il concorso musicale in piazza

CERIANO LAGHETTO – Ieri sera un concerto domani 5 giugno dalle 17 il concorso musicale alla prima edizione: si sta sviluppando a Ceriano Laghetto il “Ciato jazz festival”. “Eì un appunto organizzato con l’associazione La città sonora e dedicato al compositore Arnaldo Ciato, con appuntamento in piazza Lombardia” riepilogano dall’Amministrazione civica cerianese.

Si tratta di un evento dedicato alla musica jazz: per quanto riguarda il concorso, possono partecipare sia gruppi che singoli: si annuncia una interessante serata di buona musica, dedicata ai nuovi talenti, che avranno a disposizione questa vetrina per farsi conoscere.

(foto: il compositore Arnaldo Ciato con il sindaco di Ceriano Laghetto, Roberto Crippa)

