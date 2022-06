x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota di Laura Isolano esponente di M5s Saronno.

Giugno è iniziato, non senza difficoltà per l’amministrazione comunale. L’emergenza Covid non è scemata totalmente, si dovranno prestare le dovute attenzioni, ma comunque la vita dovrebbe essere tornata alla quasi normalità, o per lo meno così saremmo portati a pensare… E invece No! Si continua a “zoppicare”.

Con l’estate alle porte tutti vorremmo una città più vitale, ma ahinoi non sarà così. Il commercio, il settore che più ha sofferto della crisi a causa delle chiusure durante e dopo la pandemia, continua e, a quanto pare continuerà, a soffrire!

Negli anni precedenti al Covid si attendeva l’estate, seppure vista da molti anni ormai priva di particolari attrattive, la si aspettava comunque per quei momenti di spensierata condivisione come poteva essere la ” Notte Bianca”, che regalava anche se solo per un giorno un ritrovato dinamismo a tutti noi cittadini, di ogni fascia d’età, e naturalmente ai commercianti della zona. L’amministrazione comunale ha però fatto sapere che al posto della Notte Bianca si faranno alcune serate a tema musicale, una delle quali in Villa Gianetti, e sicuramente qualcuno potrà gradire, ma non tutti. Viene meno quella nota di “leggerezza” in grado di catturare l’interesse sia tra i giovani che tra chi non lo è più tanto, al di fuori almeno, ma continua a restarlo “dentro”.

In molti hanno chiesto spiegazioni sul perché si sia deciso di saltare l’evento più atteso dell’estate e le motivazioni addotte fanno riferimento a cause di natura logistica/di sicurezza.

A detta di qualcuno la vera causa, riguardo ai problemi di sicurezza, è la mancanza di vigilanza da parte della polizia municipale nelle ore notturne, in quanto da alcuni anni si attende il pagamento degli straordinari, ma non sappiamo se ciò corrisponda al vero, in ogni caso penso siano problemi risolvibili, a meno che invece non esistano ragioni di carattere organizzativo o di mancanza di progettualità e di dialogo con l’associazione di categoria dei commercianti, data la precarietà della macchina amministrativa degli ultimi tempi. Io penso che basti un po’ di buona volontà ma anche di rispetto per la città, per i suoi commercianti, e per i tanti delusi e amareggiati cittadini, e tutto si potrebbe risolvere. Facciamo in modo che Saronno, famosa da sempre in tutto il mondo per i suoi amaretti, continui a restare famosa per le sue dolcezze, NON per le sue “amarezze”.

