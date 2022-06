x x

SARONNO – Si è tenuta a Torino la fase nazionale delle Olimpiadi Italiane di Cyber Security dal 27 al 29 maggio. Alla competizione si sono iscritti più di 1.800 studenti e alla gara finale hanno partecipato 96 studenti in rappresentanza di Istituti provenienti da tutto il territorio nazionale. L’Itis “Giulio Riva” di Saronno, rappresentato dallo studente Marco Coletti della 4I1 indirizzo informatico, ha ottenuto un ottimo piazzamento, risultando ottavo e meritandosi così la medaglia d’argento.

Tutta la scuola è orgogliosa dei suoi risultati.

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn