BUSTO ARSIZIO – Oggi a Busto Arsizio gara 1 di semifinale playoff della serie C Gold maschile fra i locali del Busto e l’Az Robur Saronno: si annuncia una sfida all’insegna dell’equilibrio. Saronno ai quarti ha eliminato il Cernusco, ed intanto ha anche conquistato il titolo regionale Under 19 battendo proprio i pari età del Cernusco.

Ma restiamo alla semifinale playoff: si gioca con inizio alle 18 al Paladrago di via per Samarate 110. Con i bustocchi che definiscono la sfida col Saronno “l’ennesima montagna da scalare”. Sul sito del Basket Busto, il locale coach Alberto Mazzetti parla di una “finale anticipata”, “andiamo ad affrontare una società che negli ultimi cinque anni ha vinto il campionato oppure è arrivata in finale e che può contare sul nucleo che nel 2021 ha vinto la C Gold. Quest’anno hanno avuto qualche problema in più dovuto alle assenze, ma ora si sono messi in moto e sono quasi al completo. Il risultato è un mix clamoroso tra under che hanno già maturato tantissima esperienza a questo livello e senior di valore tecnico assoluto”. Si gioca al meglio delle tre partite. Gara 2 al Palaronchi di Saronno mercoledì alle 21 e l’eventuale bella a Busto Arsizio domenica 12 alle 18. Chi vince troverà in finale la vincente fra Pizzighettone e Bocconi Milano.

Come vedere la sfida di oggi a Busto

Dal vivo e sul canale Youtube del Basket Busto.

05062022