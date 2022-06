x x

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’Ammininistrazione comunale sulla ludoteca.

Sono 167 le iscrizioni raccolte dall’Istituzione Zerbi per la partecipazione dei più piccolini (fascia 3-6 anni) alla ludoteca estiva organizzata in due scuole dell’infanzia del territorio. Una richiesta di oltre un terzo superiore a quella registrata nelle ultime stagioni, per un servizio che si conferma essere d’eccellenza e di grande risposta alle famiglie con i genitori che lavorano.

Proprio per andare incontro alle esigenze dei saronnesi che ne hanno fatto domanda, l’Amministrazione comunale ha deciso di coprire la quota di servizio in eccedenza, quella necessaria cioè ad organizzare un numero maggiore di gruppi-classe in modo da accogliere tutte le iscrizioni pervenute.

In questo modo, l’Istituzione Zerbi ha potuto programmare l’attività della ludoteca estiva nel periodo 4-29 luglio su due plessi scolastici: la scuola dell’Infanzia Monte Santo di via Monte Santo (5 gruppi classe) e la scuola dell’Infanzia San Giovanni Bosco di viale Santuario (2 gruppi classe). Le attività quotidiane (dalle 7.45 alle 17) saranno coordinate e gestite da educatori, che proporranno attività molteplici per tutte le quattro settimane.

