GORLA MINORE – Interventi dei vigili del fuoco, carabinieri e mezzi di soccorso questa mattina alle 9.30 in una ditta di Gorla Minore dove per cause da accertarsi un nastro trasportatore in un impianto di lavorazione ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i pompieri della sede di Busto-Gallarate con un’autopompa e un autobotte. Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Sul posto anche una ambulanza della Croce rossa e l’automedica di Varese ma nessuno ha avuto necessità di essere trasportato in ospedale.

I carabinieri della Compagnia di Saronno hanno avviato accertamenti, con i vigili del fuoco, per chiarire le cause di quanto successo.

(foto: i vigili del fuoco durante il loro intervento nella ditta di Gorla Minore)

08062022