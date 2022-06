Cagnolino salvato lungo la Varesina a Cislago. Si cerca il padrone

x x

CISLAGO – Recuperato nel pomeriggio in zona Fagnana di Cislago mentre vagava all’apparenza senza meta nei pressi della trafficata ex statale Varesina, col rischio di essere investito: il riferimento va ad un cagnolino, ora preso in custodia da parte di un cittadino che ha quindi lanciato un appello su Facebook per trovare il proprietario, per la restituzione. Un appello al quale si unisce anche la redazione de ilSaronno, con l’auspicio di ritrovare al più presto il legittimo proprietario del cane, esemplare simpatico e molto docile, anche se un po’ “spaesato” per la brutta avventura.

(foto: il cagnolino trovato oggi alle periferia di Cislago e del quale si cerca il proprietario)

12062022