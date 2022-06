x x

SARONNO – Oggi la comunità pastorale Crocifisso Risorto ha accolto il novello sacerdote padre Gianluca Ferrara della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. Un momento importante per la comunità tanto che da mercoledì c’è un cartellone che ne dà notizia da sul portone della Preporturale addobbata anche con un drappo rosso.

Ieri alle 9 in Duomo a Milano padre Gianluca Ferrara ha ricevuto la consacrazione sacerdotale e oggi in Prepositurale lha concelebrato con il prevosto la prima messa solenne concelebrata dal prevosto. Una celebrazione animata dal coro del Santuario di Padre Monti. Prima della celebrazione vera e propria i religiosi cittadini hanno accompagnato padre Gianluca da via Legnani alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo passando da via Padre Monti e via Portici. A scortare il corteo anche il corpo musicale cittadino.

Ma non solo. In serata alle 21 sarà il prete novello a presiedere la solenne processione del Corpus Domini. Si partirà dal Santuario del Beato Padre Monti, proseguendo per le vie Legnani e Vergani, le piazze Unità d’Italia e Aviatori d’Italia, via Cavour, piazza Avis e corso Italia per poi raggiungere la Prepositurale.

