SARONNO – Si chiama Lorenzo Caronno, il giovane Saronnese che nei giorni scorsi ha conquistato il gradino più alto del podio al mondiale di Apnea Indoor di Belgrado: nuovo oro portato a casa dall’Italia, firmato con un nome saronnese.

La specialità con cui Lorenzo si è guadagnato l’emozione di conquistare il titolo mondiale è la “speed 100 mt”.

“A nome della città di Saronno – così si legge nella nota pubblicata dal Comune sulla pagine Facebook istituzionale – i complimenti e il ringraziamento a Lorenzo da parte dall’Amministrazione comunale per il grande lavoro e la fantastica medaglia.”

(foto: Lorenzo Caronno sul podio dei mondiali di apnea a Belgrado)

17062022