SARONNO – Da lunedì 14 giugno Alberto Filippi, studente di 17 anni del Liceo Legnani, ha iniziato la propria esperienza come stagista nella redazione de IlSaronno. Alberto ha sfruttato la possibilità offerta dall’alternanza scuola-lavoro, proposta dal ministero per tutti i ragazzi di quest’età, per poter capire se il giornalismo fosse la strada giusta per lui.

“Dopo i due anni di pandemia – spiega la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – in cui abbiamo fatto gli stage in dad e a distanza è bello poter tornare ad avere i ragazzi di nuovo in redazione anzi soprattutto sul campo visto che Alberto ha già iniziato lunedì con lo spoglio elettorale a Gerenzano. Ormai sono molti anni che ospitiamo studenti in redazione nel periodo estivo un modo per dare il nostro contributo a formare i giornalisti di domani”

“Sono molto entusiasta e curioso di intraprendere questa esperienza – spiega Alberto – sono sicuro che essa sarà molto d’aiuto per chiarirmi le idee riguardo il futuro, e se il giornalismo possa essere la strada da poter intraprendere per futuri studi universitari e in ambito lavorativo. Ho sempre apprezzato e visto con estrema ammirazione molti giornalisti, particolarmente coloro che trattano di sport, quindi sarà sicuramente molto interessante entrare, per questi 15 giorni, nel mondo del giornalismo.”

