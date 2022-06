x x

SARONNO – Festa grande ieri alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo in piazza Libertà per gli anniversari di nozze di tante coppie saronnesi. La cerimonia è stata celebrata dal prevosto, monsignor Claudio Galimberti, che ha ricordato agli sposi di “essere uno, plasmandosi ogni giorno come unica creatura”. È stato consegnato a ciascuno degli sposi un anello di legno pregiato intagliato dagli indios della foresta amazzonica come segno di ciò che unisce.

Questi tutti gli anniversari di matrimonio celebrati in prepositurale domenica 19 giugno alle 10

10°

Roberto Lazzati e Marina Tasca

25°

Massimiliano Stolco e Federica Sorchetti

27° (25° non celebrato causa Covid)

Alfondo Riva e Sofia Cabanillas

30°

Stefano Basilico e Paola Meloni

35°

Walter Riva e Savina Pogliani

45°

Filippo Martino e Giovanna Giudici

50°

Gianfranco Arrigo e Anna Maria Greco

Pietro Beretta e Luisa Villa

Silvano Celeghin ed Emilia Scandroglio

Luigi Colombo e Angela Maria Terzaghi

Gaetano Duca e Clara Bobbo

Emilio Monti e Maria Teresa Dones

Renzo Monti e Marinella Cattaneo

Angelo Monticelli e Papaluca

Giuseppe Pannullo e Maria Assunta Negri

55°

Mancuso Angelo e Greco Maria Antonia

60°

Borghi Mario e Vago Luigia

Menniti e Papaleo

(foto di gruppo per le coppie che hanno festeggiato gli anniversari nozze alla chiesa prepositurale di San Pietro e Paolo a Saronno)

