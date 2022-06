x x

ROVELLO PORRO – “Gli Sgavisc sono campioni d’Italia! Una partita fin da subito suo binari giusti ma con gli avversari estensi sempre pronti a recuperare punti. Alla fine con il risultato di 57-61 sui Ferrara Bulls gli Sgavisc si confermano campioni”: così la società annuncia l’esito della trasferta di ieri al palasport di Ferrara per le finali del campionato italiano di serie A, che hanno dunque confermato i rovellesi ai vertici nazionali.

A confrontarsi nelle semifinali Ferrara Bulls-Caronno Spartans e Rovello Sgavisc-Saronno Castor. In finale sono andati i padroni di casa e, dunque, i comaschi che poi sono riusciti ad imporsi.

(foto di gruppo degli Sgavisc Rovello al palasport di Ferrara, ieri è arrivato anche il momento di festeggiare)

