Rovello Porro, lutto per la scomparsa di Aldo Banfi

ROVELLO PORRO – Lutto a Rovello Porro per la scomparsa di Aldo Banfi. Lo ricordano dall’Ave, l’Associazione verde età i cui volontari rammentano la sua partecipazione ai mercatini in paese con “le sue creazioni, che ricordano le nostre tradizioni”. E proprio tramite i suoi lavori Aldo era conosciuto ed apprezzato da molti concittadini.

Il funerale di Banfi, 81 anni, è previsto nella mattina odierna, alle 10, nella chiesa parrocchiale di via Cardinal Ferrari. Il rito funebre sarà preceduto alle 9.45 dalla recita del rosario.

(foto: una immagine pubblicata dall’Ave, l’Associazione verde età, con Aldo Banfi al banchetto dove aveva esposto le sue creazioni, che rimandavano alle tradizioni locali)

12072022