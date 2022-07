x x

TRADATE – Sono andate avanti ieri le operazioni di messa in sicurezza dell’area all’esterno della ditta di via Pavia a Tradate, che si occupa del trattamento di rifiuti (scarti dal compostaggio) dove domenica pomeriggio si è sviluppato un incendio del materiale presente nel cortile; sul posto per smassare le ceneri e spegnere anche gli ultimi focolai sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento saronnese.

L’allarme era scattato domenica alle 16 quando si era sviluppato il rogo, per cause che sono in corso di accertamento. Nell’immediatezza sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Tradate e un autobotte in supporto, ed ai quali ieri hanno dunque dato il cambio i colleghi saronnesi.

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco nella ditta di via Pavia a Tradate)

