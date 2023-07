x x

TRADATE – Sei mezzi dei vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, venerdì 7 luglio, a Tradate in via Rigamonti per l’incendio che è scoppiato in una villetta. Le fiamme sono divampate interno a mezzogiorno: vedendo il fumo e le fiamme i vicini di casa hanno dato l’allarme. Come detto la mobilitazione dei pompieri è stata importante oltre che molto rapida. Dalle sedi di Saronno, Varese e Busto Arsizio sono arrivate due autopompe, due autobotti, un’autoscala e un carro aria un automezzo con i supporti per le protezioni delle vie respiratorie. Gli operatori hanno spento le fiamme e stanno mettendo in sicurezza l’area. Le operazioni si sono protratte fino al tardo pomeriggio anche con accertamenti sulla tenuta dello stabile dopo i danni provocati dal fuoco e dalle operazioni di spegnimento.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione