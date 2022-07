x x

MISINTO – “Vi avvisiamo che le prenotazioni per stasera e sabato sono al completo”. E’ l’annuncio che arriva dai social della Bierfest Misinto.

L’iniziativa, che ripropone menù, colori e atmosferia di un’autentica festa della birra tedesca, ha confermato il proprio successo dopo lo stop imposto dalla pandemia. Malgrado del decine di tavoli posizionate i posti disponibili sono già finiti per questa sera e per sabato. “Pochi posti disponibili anche per Domenica. Non è più possibile quindi effettuare prenotazioni per le serate di venerd’ 15 e sabato 16”

Sono comunque le aree all’aperto senza servizio. Grande la soddisfazione degli organizzatori e dei volontari: “Siete tantissimi e vi ringraziamo per tutto questo entusiasmo…. Prosit!”.

