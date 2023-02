x x

MISINTO – “Il problema degli incendi boschivi è sempre più presente nel nostro territorio e nello splendido Parco delle Groane che ci circonda. Da oggi, grazie al contributo di Gam E20 della Misinto Bierfest e di Fabio Mondini, la Sei è dotata di un prezioso modulo anticendio con un serbatoio di 450 litri a carico diretto, doppio naspo, caricato sul mezzo 4×4 sempre pronto a intervenire. Uno splendido esempio di collaborazione e generosità tra le associazioni del territorio”. Così i responsabili della Sei, Servizi emergenza integrati, gruppo locale di protezione civile.

La Sei è stata scelta per questa importante donazione dal gruppo Gam E20 che in questa iniziativa ha investito i provenenti della estiva e tradizionale festa della birra, che si tiene annualmente a Misinto. Ora dunque dispone di questo moderno mezzo, un pick up attrezzato di tutto punto.

(foto: il mezzo donato da Gam E20 alla Sei, Servizi emergenza integrati di Misinto)

13022023