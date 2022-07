x x

UBOLDO – Uboldesi pronti a fare il bis per vedere anche stasera la Stazione spaziale internazionale. Dopo quello di ieri sera ci sarà un altro passaggio visibile da Uboldo. Se ne è parlato molto su Facebook dove un attento uboldese ha confermato la buona visuale avuta ieri sera invitando i concittadini a provare a vederla stasera. Il passaggio è previsto per le 22.32 e sarà visibile guardando da ovest verso est.

Scaricando, come spiega il sito Astronomitalia, l’app ISS Live Now, oltre a vedere in tempo reale dove si trova la stazione, è possibile osservare in diretta streaming HD come gli astronauti vedono la Terra dallo spazio.

La Stazione Spaziale Internazionale è certamente la struttura più ambiziosa e complessa che ha permesso all’uomo di vivere nello spazio. Il progetto vede la collaborazione delle agenzie spaziali di Europa (ESA), Stati Uniti (NASA), Russia (RKA), Canada (CSA-ASC) e Giappone (JAXA). La Iss orbita in caduta libera attorno la Terra dal 1998. Si trova ad un’altezza di 400 km e viaggia con una velocità pari a 28000 km/h. Ogni 92 minuti la stazione compie un giro completo intorno al pianeta.

