Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Le segnalazioni dei cittadini, riguardo alla presenza di balordi e sbandati nell’area della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella fra piazza Pertini e dintorni, non è caduta nel vuoto. Ieri pomeriggio sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato per una serie di controlli in tutta l’area. Una attività di monitoraggio che senz’altro servirà in vista di futuri interventi, e la sola presenza degli agenti ha tenuto alla larga chi solitamente bivacca nella zona.

La stazione di Caronno Pertusella è uno scalo intermedio della trafficata linea Saronno-Milano di Trenord.

(foto archivio: una pattuglia della polizia di Stato nell’area della stazione ferroviaria di Caronno Pertusella, nella centrale piazza Pertini della città)

22052024