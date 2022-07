x x

SARONNO – Concluso il primo fine settimana di campionati regionali di categoria che hanno visto impegnate le categorie Juniores, Cadetti, Senior.

I “grandi” della Rari Nantes Saronno hanno dato una risposta convincente agli sforzi e all’impegno profuso durante gli allenamenti.

Già dalla vigilia era attesa una grande prestazione di squadra, visto che, per la prima volta, tutti gli atleti impegnati costantemente negli allenamenti estivi, sono riusciti a qualificarsi per i regionali.

Ma la presenza di ben 26 atleti alle gare non è bastata: anche le prestazioni sono state più che soddisfacenti.

Tanti record personali ritoccati, 21 finali guadagnate e 8 medaglie vinte sono un bottino che non può far altro che soddisfare pienamente lo staff tecnico.

Giorgia Busnelli 1^ nei 100 stile e 2^ nei 50stile

Asia Villa 2^ nei 100 rana e 3^ nei 200 misti

Claudia Varisco 2^ nei 50 farfalla

Camilla Carbone 3^ nei 100 dorso

Davide Ottoni 3° nei 200 rana

staffetta 4×100 mista 2^ (Carbone, Villa, Varisco, Busnelli).

Gli impegni estivi sono appena iniziati: in corso di svolgimento i campionati italiani assoluti di Ostia, dove la Rns partecipa con Carbone Camilla. Subito dopo, la seconda parte dei campionati regionali che vedrà impegnata la categoria Ragazzi.

Infine, a cavallo tra luglio e agosto, i campionati italiani di categoria, in cui sono già 5 gli atleti saronnesi qualificati.