SARONNO – Si sono conclusi i campionati regionali primaverili esordienti A: sono 13 gli atleti di Rari Nantes che hanno partecipato, su un totale di 15. Si tratta di un ottimo risultato, ottenuto con belle prestazione e grandi miglioramenti di ogni singolo atleta nelle proprie gare.; in evidenza il 3 posto di Fabrizio Fuscaldo nei 100 dorso e 100 stile libero.



Nel primo week grande emozione tra i giovani atleti: per alcuni è stata la prima gara in un campionato regionale; nel secondo week end l’approccio alle gare e stato molto più convincente: con grande spirito di gruppo e di squadra, gli atleti si sono aiutati l’uno con l’altro, facendo il tifo al proprio compagno.

Grande soddisfazione per il direttore tecnico Leonardo Sanesi.

Il 9 aprile scorso si sono tenuti anche i campionati Italiani Assoluti primaverili con i big della nazionale. E’ stata la prima avventura tra i grandi per Asia Villa, che si presenta nuovamente allo stadio del nuoto di Riccione due settimane dopo gli impegni dei Criteria Giovanili.

La giovane atleta, classe 2006, si è qualificata alla competizione natatoria più importante d’Italia nei 100 rana.

Obiettivo raggiunto perché, oltre all’importanza di esserci, era fondamentale ben figurare e dimostrare di saper gestire le emozioni in una competizione così importante: diverse posizioni guadagnate in classifica e un 49° posto assoluto che soddisfa sia Asia che il tecnico Leonardo Sanesi.