SARONNO – TRADATE – Si é spenta stamattina, domenica 24 luglio, all’età di 48 anni Annalisa Conti storica firma della Settimana di Saronno. Lottava contro la malattia dal dicembre scorso con la grinta e l’energia che l’hanno da sempre contraddistinta ma non é bastato.

Annalisa Conti é stata la voce di Tradate e del Tradatese raccontandone la quotidianità e soprattutto le storie che rendevano il suo lavoro di giornalista unico.

“In pochi lo sanno ma quando ho iniziato a scrivere per il Notiziario – ricorda la direttrice de ilSaronno Sara Giudici – i primi mesi ho condiviso la redazione con Annalisa Conti. La sentivo raccogliere le indiscrezioni dei politici, fare domande sulle notizie di nera ma anche prepararsi per andare agli eventi con grande eleganza e cura per i particolari. Dopo quei primi mesi i momenti d’incontro si sono sono diradati a pochi all’anno. Alle conferenze stampa principalmente. Era sempre uguale elegante, energica, vitale e con una gran passione per le storie e la sua Tradate”

