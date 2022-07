L’addio di Tradate ad Annalisa Conti “sarai sempre nei nostri cuori”

x x

TRADATE – “Annalisa, sempre nei nostri cuori”. La scritta dello striscione posizionato davanti alla chiesa patronale di Santo Stefano riassume il sentimento con cui la comunità di Tradate si é riunita oggi per l’ultimo saluto alla giornalista 48enne della Settimana che si é spenta domenica mattina a causa della malattia che l’aveva colpita alla fine dello scorso anno.

La sua Tradate, quella che apprezzava il suo entusiasmo, la sua energia e la passione con cui raccontava le sue storie, c’era tutta. Associazioni e mondo politico si sono stretti attorno a familiari e colleghi. La chiesa non é riuscita a contenere tutti.

“Tutti ricordiamo quel sorriso e quello sguardo con cui sprizzava gioia ed entusiasmo – ha spiegato nell’omelia don Giuseppe Marino – Gesù non ha mai detto di non piangere, oggi cerchiamo un ultimo saluto da dare ad un’amica”

Toccante e salutato da un lungo e commosso applauso il ricordo dell’assessore Erika Martegani: “Grazie per quello che hai fatto con il tuo operato, con estrema professionalità. Hai raccontato la città con umanità e professionalità, amando la comunità che raccontavi”

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnob