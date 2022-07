x x

SARONNO – “Certo la grandinata di ieri di ieri e il nubrifragio di ieri sono stati eccezionali ma per noi l’emergenza resta invariata: estate o inverno pioggia straordinaria o precipitazione di ordinaria portata scale, parti comuni, garage e quindi anche abitazioni vengono invase dall’acqua”.

E’ la protesta che arriva, ancora una volta, dalle case Aler in via Amendola 38 al quartiere Matteotti. Ieri i residenti si sono trovati a fare i conti con diversi centimetri d’acqua stagnate che non sapevamo come eliminare prima che entrasse in casa. Senza contare le infiltrazioni sul muti e l’umità che non se ne va per giorni.

“Il problema non solo i fatti straordinari come quelli di ieri – concludono con amarezza – ma ogni fenomeno atmosferico anche quelli di portata minima. Serve un intervento serio di manutenzione perchè ovviamente così non possiamo andare avanti”.

