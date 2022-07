x x

UBOLDO – Per cause da accertarsi si è verificato un incendio all’interno di ditta che effettua lavorazioni chimiche in via Lagnano a Uboldo.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco delle sedi di Saronno, Busto/Gallarate e Varese. I quindici operatori con due autopompe, due autobotti e un carro aria (automezzo per il trasporto di bombole di aria respirabile) . Sul posto anche gli specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Milano. Presenti anche Ats e Arpa per i rilievi del caso. Attualmente non si registrano particolari criticità.

Secondo quanto emerso lo stabilimento era chiuso quando è partito l’incendio. Si registra, secondo la centrale operativa di Areu, un ferito soccorso dalla Croce Azzurra di Caronno Pertusella.

(seguono aggiornamenti)

