CARONNO PERTUSELLA – È stato inaugurato questa mattina il punto salute realizzato a Caronno Pertusella alla presenza dei rappresentanti di Lilt, Insieme Donna, Caritas, Auser, Chiesa evangelica, dell’amministrazione comunale (il sindaco Marco Giudici e l’assessore Sebastiano Caruso) e dell’Asst Valle Olona (con il direttore sociosanitario Marino Dell’Acqua e il direttore del distretto di Saronno Luca Maffei). Presente anche il presidente della III commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, Emanuele Monti, che ha ricordato gli impegni di Regione Lombardia per potenziare la sanità territoriale.

“L’iniziativa inaugurata è in linea con gli ambiziosi obiettivi posti dalla recente riforma sanitaria regionale di cui ho avuto l’onore di essere il relatore”, dichiara Emanuele Monti. “Maggior coinvolgimento dei comuni e degli enti locali, la presenza fondamentale del terzo settore e del volontariato e il rafforzamento del ruolo del Distretto sanitario hanno trovato piena applicazione nel punto prelievi di Caronno Pertusella”.

“Regione Lombardia è da sempre molto attenta nel valorizzare forme di collaborazione fra stakeholder locali ed enti sanitari. Questo non è altro che un piacevole esempio e per questo ho voluto essere presente nel giorno dalla sua inaugurazione. Siamo al lavoro perché esperienze come questa vengano realizzate anche in altri comuni e nelle prossime settimane saranno avviate progettualità anche a Cavaria con Premezzo e Gorla Maggiore” aggiunge.

“Noi ci siamo e vogliamo fare squadra con il territorio per avere un’offerta di cura trasversale che tenga conto delle reali esigenze del cittadino” conclude.

