VILLAGGIO BROLLO – Ricco programma per la festa della Madonna dei Lavoratori. Il tema di quest’anno è “Curate la pace”, che caratterizzerà tutto il fitto programma, curato dalla parrocchia della Madonna del Carmine, dai comitati centro civico del Villaggio Brollo e del quartiere Sant’Anna, dalle contrade Lepre, Riccio, Scoiattolo e Volpe e dalle associazioni Amici della Chiesetta, Adps Le Groane, Oli Dance, Progetto Gemma e Serenissima Calcio.

La rassegna, patrocinata dai comuni di Ceriano Laghetto, Limbiate e Solaro, entrerà nel vivo nel weekend. Infatti venerdì 17 maggio ci si troverà alle 19.15 al centro parrocchiale, per avviarsi, alle 19.30 in una sfilata di contrade, da parchetto via Dante e attraversando le vie principali del paese (via Leopardi, via Arti, piazza Grandi, via Isonzo, via Verdi, piazza Monteverdi, via Verdi, via Mascagni, via Repubblica, via S. Anna, via S. Ambrogio, via per Limbiate, via Repubblica). Alle 20.15 circa è previsto l’arrivo al centro parrocchiale, per la benedizione delle 4 contrade e del palio, mentre a seguire si terrà il tiro alla fune e serata a tema country, con esibizione e balli. Non mancheranno, a partire dalle 20.30 il punto ristoro con birra e vino alla spina, gonfiabili e pesca di beneficenza.

Sabato 18 maggio la festa rincomincia al centro parrocchiale, con merenda alle 16.30 e staffette per i più piccoli. Alle 17 si terrà la messa, mentre alle 19.15 l’apertura del punto ristoro con birra e vino alla spina. Alle 21, lo spettacolo teatrale “Arsenico e vecchi merletti”, commedia presentata dalla compagnia i SenzaPalco con ingresso a offerta libera. Appuntamento fisso con gonfiabili e pesca di beneficienza. Domenica 19 maggio giornata intensa: alle 9 si terrà la messa al centro parrocchiale, che sarà poi ripetuta alle 10.30 con e per gli ammalati della parrocchia. Alle 12.15 si terrà il pranzo tutti insieme, per cui è necessaria l’iscrizione (fino esaurimento posti). Alle 15 si riparte con un pomeriggio di giochi, per cui si terrà la dimostrazione e partita di cricket, alle 16.30 una divertente caccia al tesoro con l’sssociazione Olidance. Alle 18 la meditazione del rosario in Chiesa Parrocchiale. Nuova apertura del punto ristoro alle 19.15, mentre alle 21 si terrà lo spettacolo teatrale “Paura e delirio sull’isola che non c’è”, presentato dalla compagnia teatrale Artisti Vagabondi, con ingresso a offerta libera.

Anche il weekend di venerdì 24 sarà colmo di eventi. Venerdì 24 si apre alle alle 19.15 il punto ristoro, con birra e vino alla spina. Alle 20.45 si terrà Flash Broll in costume con Baby dance e a seguire lo spettacolo di magia. Sabato 25 maggio, in piazza Grandi e in zona sagra del pesce, si aprirà alle 19.30 la Chiesetta della Madonna dei Lavoratori c alle 21.15 si terrà il concerto del gruppo 85. Non mancherà Luna Park e sagra del pesce. Domenica 26 maggioo, in piazza Grandi alle 9 si terrà la messa nella chiesa Parrocchiale. Alle 10.30 la messa presieduta da don Sergio, in zona Chiesetta della Madonna dei Lavoratori (in caso di pioggia in Parracchia). Alle 17.30 si terrà il palo della cuccagna e assegnazione del palio. La chiusura alle 22.15 con spettacolo pirotecnico.

