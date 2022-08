x x

SOLARO – “Anche nei momenti di siccità, con i corsi d’acqua sotto il livello di guardia è bene effettuare le periodiche manutenzioni di torrenti e valletti. Il nostro Parco ogni anno programma una serie di lavori pubblici coordinati dall’ufficio tecnico”, lo dicono dalla della sede del Parco Groane, all’ex Polveriera di via Polveriera a Solaro.

Alcune opere hanno interessato un affluente del torrente Serenza all’interno del territorio comunale di Novedrate, in provincia di Como. Alberi e rami caduti avevano ostruito completamente il canale, che dopo l’intervento è tornato ad essere un’opera idraulica indispensabile in caso di ondate di maltempo.

(foto d’archivio)

È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Whatasapp e Telegram de ilSaronno.

Per Whatsapp aggiungere il numero + 39 3202734048 alla propria rubrica ed inviare allo stesso numero il messaggio “notizie on”

Per Telegram cercare il canale @ilsaronnobn o cliccare su https://t.me/ilsaronnobn