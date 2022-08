x x

COGLIATE – “A Cogliate ormai da diversi mesi abbiamo un problema che riguarda l’organico della Polizia Locale” spiegano gli esponenti della lista Uniti per Cogliate. “Siamo passati infatti da 4 a 2 agenti. Un numero che non permette di garantire un servizio adeguato alle necessità.”

Durante il consiglio comunale di giugno il capogruppo Vincenzo Di Paolo aveva fatto un intervento in aula richiamando questa problematica e introducendo una riflessione sulla possibilità di costituire una convenzione per la gestione in forma associata del servizio insieme ad altri Comuni.

“Si tratta di una soluzione appropriata per un Comune come il nostro, che permette un miglioramento ed un efficientamento del servizio, in un’ottica di cooperazione sovracomunale. E’ una strada che si è cercato di percorrere anche in passato, ma purtroppo non c’erano le condizioni per portare a compimento l’obiettivo. Ora queste condizioni sono maturate.”

Nelle scorse settimane, il capogruppo Di Paolo ha avuto un incontro con il sindaco Andrea Basilico che ha voluto presentare la proposta di convenzionamento con il Comune di Ceriano Laghetto che la Giunta stava elaborando, sostenendo come anche da parte dell’attuale maggioranza ci fosse la condivisione dello stesso percorso suggerito dalla minoranza nel Consiglio di giugno.

Nell’ultimo consiglio dello scorso 28 luglio è stata approvata, all’unanimità, la convenzione tra i due comuni per un primo periodo sperimentale di gestione associata del servizio di Polizia Locale.

“Noi siamo davvero convinti, da tempo, che questa sia la strada da seguire” ha dichiarato Vincenzo Di Paolo. “In un contesto come quello in cui viviamo, e nella condizione in cui operano gli apparati amministrativi dei nostri Comuni, la collaborazione e la cooperazione intercomunale sono sempre più necessarie e indispensabili.”

“Questo – ha proseguito Di Paolo – può essere un primo passo, per la gestione di un servizio che potrà vedere in futuro un ulteriore allargamento di partecipazione ad altri Comuni. E si può lavorare per fare in modo che altri servizi comunali, che riguardano altri uffici o ambiti di intervento, possano essere portati avanti con forme di convenzionamento con altri Enti. Per garantire ai cittadini l’offerta di un servizio sempre più efficace e rispondente alle necessità del territorio e per fare in modo che l’Amministrazione Pubblica possa essere sempre più vicina, attiva, funzionante, al passo coi tempi.”

“Lavoreremo per parte nostra in questa direzione. Costruendo una proposta che possa portare, in futuro, al raggiungimento di questi obiettivi” ha concluso Di Paolo, sottolineando come questo passaggio sia stato uno dei pochi su cui, negli anni di questo mandato leghista, ci sia stata una vera condivisione da parte della maggioranza. “Una conferma che quando ci si apre al confronto si può davvero realizzare qualcosa di importante per la comunità.”

(foto d’archivio)

03082022