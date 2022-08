x x

SOLARO – “Proseguono con grande entusiasmo i nostri programmi di educazione ambientale. Siamo orgogliosi di aver chiuso la video riunione annuale con le scuole del territorio del Parco delle Groane e della Brughiera Briantea con ben 87 insegnanti collegati”: ad annunciarlo iI responsabili dell’ente, dalla sede all’ex Polveriera di Solaro.

Nelle foto alcuni momenti dell’incontro a distanza. “Per il nostro Parco, oltre al qualificato staff dell’Educazione ambientale hanno preso la parola la vicepresidente Rosella Ronchi e i rappresentanti delle cooperative Eliante e Senza Frontiere. Nelle prossime settimane renderemo pubblici tutti i progetti per il prossimo anno scolastico. La tematica scelta è la Citizen Scienze, ovvero il contributo che possono dare i cittadini alle scienze naturali” riepilogano dall’ex Polveriera.

(foto d’archivio)

