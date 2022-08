x x

CARONNO PERTUSELLA – Nella seconda giornata di ritorno di A1, big-match era quello di Forlì, tra Poderi Dal Nespoli e Rheavendors Caronno. Sweep delle varesine che, in gara 1, sono state capaci di dare lo strappo con 6 punti in una sola ripresa, contro l’azzurra Ilaria Cacciamani. L’inning decisivo è il terzo, aperto da un triplo di Melany Sheldon, dopo l’eliminazione di Rebecca Caldon. Dopo la battuta da extrabase di Sheldon è arrivata una sequenza di 6 valide consecutive che hanno messo un timbro di ceralacca sulla vittoria. Singolo di Lara Cecchetti (primo punto a casa), singolo di Yuruby Alicart, singolo di Francesca Rossini (basi piene), doppio di Chiara Ambrosi (due punti a casa), singolo di Elisa Oddonini (altro punto a casa), singolo di Beatrice Salvioni (altro RBI); in mezzo anche un errore della difesa, per il sesto punto. Con due punti nella quarta ripresa Caronno si mette nelle condizioni di provare a vincere prima del limite, ma un fuoricampo da 2 punti di Laura Vigna consente alle padrone di casa di provare a rimontare, fino alla settima. La rimonta non riesce e finisce 8-2; lanciatrice vincente: Bianca Messina Garibaldi.

Nella seconda partita è servito, e bastato, molto meno. Già al termine della prima ripresa era tutto deciso, con la Rheavendors in vantaggio 8-0. Dopo un un singolo iniziale di Melany Sheldon e l’eliminazione di Lara Cecchetti, ci ha pensato Yuruby Alicart a suonare la carica e a cominciare a colpire i lanci di Carlotta Onofri. 3 singoli consecutivi (Alicart, più Francesca Rossini e Chiara Ambrosi), con 2 basi ball e ancora 3 singoli (Valentina Mingrone, Melany Sheldon e Lara Cecchetti), fino ad arrivare alla terza eliminazione (Alicart) hanno creato il solco incolmabile, poi difeso da Yilian Tornes Vargas. Alla fine sarà 11-0 anche grazie alla complicità di qualche indecisione difensiva delle romagnole, che ora sono agganciate in classifica.

(foto: Bianca Messina Garibaldi, lanciatrice vincente per la Rheavendors Caronno a Forlì. Credit: EzR/Nadoc)

