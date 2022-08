x x

SARONNO – La prima uscita ufficiale del Fbc Saronno? E’ stata fissata: si gioca, per la Coppa Italia di Promozione, sabato 27 agosto contro la Besnatese. Incontro casalingo per i saronnesil che lo giocheranno allo stadio di Lazzate in via Laratta, con inizio alle 18. Il Saronno è inserito in un girone a tre di Coppa, nel quale c’è anche il Meda, che assieme agli amaretti condividono il ruolo di possibile favorita nel campionato di Promozione.

Nelle scorse ore è stato anche diffuso il calendario del prossimo campionato, che inizia il 4 settembre: gara d’esordio, per i saronnesi, quella casalinga contro l’Aurora Cmc Uboldese; sarà dunque subito tempo di derby.

